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Глава МИД Польши: «Если Украина перестанет воевать, ее не станет»

14:16 354

Война закончится не тогда, когда Украина перестанет воевать, поскольку в этом случае закончится и Украина, а тогда, когда президент России Владимир Путин перестанет воевать. Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью «Голосу Америки».

«Все хотят мира. Если бы Украина капитулировала, был бы мир. Поэтому Путин тоже хочет мира. Вопрос в том, на каких условиях», - отметил польский министр.

Он сказал, что вопрос в том, будет ли соблюден Устав ООН, будут ли соблюдены гарантии безопасности, которые Украина уже имела, в том числе и от РФ, и вопрос в том, как этого достичь.

«Война закончится не тогда, когда Украина перестанет воевать - в этом случае закончится и Украина. Война закончится, когда Путин перестанет воевать. Значит, нужно, чтобы он пришел к выводу, что война была ошибкой и ее невозможно выиграть...», - подчеркнул Сикорский.

«Он на самом деле ближе к этому, чем притворяется. Он - самохвалец... Он пытается взять на себя роль в гипотетических переговорах, но США, Европа и Украина имеют более сильные карты, чем он думает», - акцентировал глава МИД.

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