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Глава Европарламента призвала дать Украине TAURUS

14:28 259

Председатель Европарламента Роберта Метсола на фоне усиления ударов России по Украине выступила за скорейшую поставку немецких крылатых ракет TAURUS в Украину.

В интервью изданиям группы Funke Метсола утвердительно ответила на вопросы, выступают ли страны Евросоюза так же, как и США, за разрешение использовать дальнобойные ракеты по целям в России, и должна ли Германия поставлять Украине дальнобойные ракеты TAURUS, передает DW.

«Да, такова и позиция Европарламента. Это требование находит широкую поддержку. Посмотрим, приведет ли это к соответствующему изменению курса после выборов в Бундестаг», – сказала Метсола.

Она отметила, что, возможно, такое изменение курса произойдет и раньше, поскольку «в берлинской коалиции существуют разные позиции по поставкам TAURUS».

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