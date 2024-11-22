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Украина создает собственное баллистическое оружие

14:39 274

Киев в настоящее время разрабатывает несколько собственных баллистических ракет, сообщила The Wall Street Journal заместитель министра стратегических отраслей промышленности Украины Анна Гвоздяр.

По словам источников издания, Украина активно работает над созданием ракет, способных наносить удары по глубоким тылам противника. Большинство деталей программы держится в секрете, однако украинские официальные лица недавно заявили, что такое оружие может быть введено в войска в ближайшее время. В августе Украина провела первые испытания подобной ракеты.

«Вы услышите о масштабной ракетной программе в следующем году или к концу этого года», — заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

По словам советника президента Украины Владимира Зеленского Александра Камышина, одним из препятствий для реализации программы является финансирование. Он отметил, что Киев не располагает достаточным количеством средств. В частности, Украина использовала свою ракету «Нептун» в ходе войны лишь ограниченно, а официальные лица утверждают, что нехватка финансов сдерживает производство.

Еще одной проблемой является массовое производство оружия. Зеленский сообщил, что в 2024 году Украина произвела 100 ракет. Производители ракет по всему миру сталкиваются с трудностями в обеспечении стабильных поставок компонентов, таких как двигатели. Украине дополнительно мешает нехватка рабочих и постоянные российские атаки на инфраструктуру.

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев отметил, что программа баллистических ракет близка к завершению, несмотря на проблемы с поставками компонентов.

В США считают, что Украине следует сосредоточиться на дальнобойных беспилотниках. Американский министр обороны Ллойд Остин заявил, что программа украинских дронов более оправдана с финансовой точки зрения, чем баллистические ракеты, учитывая их высокую стоимость. По данным источника, недавно одобренный пакет помощи США в размере 2,4 миллиарда долларов включает финансирование дальнобойных беспилотников и другого подобного оружия. Эти средства не будут использованы на баллистические ракеты, сообщил информированный источник. Гвоздяр пояснила, что ударные беспилотники являются эффективной и более дешевой альтернативой баллистическим ракетам в процессе их разработки.

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