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Маск предрекает скорое банкротство

14:46 133

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск считает, что США стремительно движутся к банкротству. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х в ответ на заявление Департамента эффективности государственного управления (DOGE) о необходимости решения проблем, связанных с госбюджетом США.

В публикации DOGE говорится, что профицит бюджета США не наблюдался с 2001 года. В 2023 году американское правительство потратило 6,16 трлн долларов США, а получило лишь 4,47 трлн долларов. В департаменте призвали сбалансировать госбюджет США.

«В настоящее время Америка стремительно движется к банкротству», - написал в ответ Илон Маск.

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