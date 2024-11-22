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Цены на кофе взлетели

14:55 1306

Цены на кофе сорта "арабика" выросли до $3 за фунт, достигнув максимума с апреля 2011 года, свидетельствуют данные торгов на бирже в Нью-Йорке.

Урожай в Бразилии, ведущего мирового производителя кофе, похоже, потерял часть потенциала из-за засухи, при этом данные указывают на снижение производства арабики в этом сезоне, пишет Trading Economics.

По словам экспертов, несмотря на недавние дожди в Бразилии, влажность почвы остается недостаточной. Это препятствует развитию плодов, что может поставить под угрозу урожай следующего года, предупредили они.

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