Россия снова может ударить «Орешником»

Россия в ближайшее время может снова применить ракету «Орешник», прогнозирует американский Институт изучения войны.

«Россия может дополнительно провести испытательные пуски тех же или подобных баллистических ракет в ближайшие дни, чтобы достичь того же риторического эффекта. Российские источники заявили, что Россия закроет часть своего воздушного пространства 23-24 ноября для испытания ракеты, но не уточнили, какой тип ракеты испытывают российские силы», - говорится в отчёте ISW.

Британская газета Daily Mail пишет, что «Орешник» достигнет Лондона за 16-17 минут, Берлина - за 11-12, Парижа - за 15-16.