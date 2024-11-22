USD 1.7000
EUR 1.7711
RUB 1.6290
Подписаться на уведомления
Конфронтация на СОР29 в Баку: стороны не пришли к компромиссу... Все остались в Азербайджане!
Новость дня
Конфронтация на СОР29 в Баку: стороны не пришли к компромиссу... Все остались в Азербайджане!

В Японии раскрыли информацию об имуществе премьера

около $218,2 тысяч
15:09 941

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба обладает личным состоянием в размере почти 33,8 млн иен (около $218,2 тыс. по текущему курсу). По этому показателю он находится на 12-м месте в своем правительстве, свидетельствуют данные, официально опубликованные Кабинетом министров.

Большая часть имущества премьера Японии приходится на недвижимость в его родной префектуре Тоттори. Глава японского правительства имеет также депозит в банке в размере 5 млн иен (около $32,3 тыс. по текущему курсу) и пакет акций, в частности, ведущей в стране корпорации тяжелого и военного машиностроения Mitsubishi Heavy Industries, крупнейшей электроэнергетической компании Tokyo Electric Power.

Иностранные банки отказываются от «Газпромбанка»
Иностранные банки отказываются от «Газпромбанка» обновлено 16:08
16:08 2717
Россия снова может ударить «Орешником»
Россия снова может ударить «Орешником» прогноз ISW
15:04 1879
Украина создает собственное баллистическое оружие
Украина создает собственное баллистическое оружие
14:39 2376
Российская полиция избила иранских студентов. Тегеран направил ноту
Российская полиция избила иранских студентов. Тегеран направил ноту видео; обновлено 14:30
14:30 4287
Эрдоган в ожидании. Как поступит Трамп?
Эрдоган в ожидании. Как поступит Трамп? наша корреспонденция
13:33 2162
Российский командующий снят с должности
Российский командующий снят с должности
14:07 3587
В Азербайджане землетрясение: ощущалось в Карабахе и Восточном Зангезуре
В Азербайджане землетрясение: ощущалось в Карабахе и Восточном Зангезуре +заявление МЧС; обновлено 13:40
13:40 3409
Россиянам все нравится, но лучше бы мир
Россиянам все нравится, но лучше бы мир глас народа - глас Божий
11:49 2746
Смелый шаг Алиева: вертикально интегрированный холдинг
Смелый шаг Алиева: вертикально интегрированный холдинг главный вопрос
22 ноября 2024, 21:48 10007
России санкции нипочем: «Орешник» и «оружие Кима» создадут проблемы на войне
России санкции нипочем: «Орешник» и «оружие Кима» создадут проблемы на войне
11:39 2701
Призыв Меркель к Украине
Призыв Меркель к Украине
10:46 4963

ЭТО ВАЖНО

Иностранные банки отказываются от «Газпромбанка»
Иностранные банки отказываются от «Газпромбанка» обновлено 16:08
16:08 2717
Россия снова может ударить «Орешником»
Россия снова может ударить «Орешником» прогноз ISW
15:04 1879
Украина создает собственное баллистическое оружие
Украина создает собственное баллистическое оружие
14:39 2376
Российская полиция избила иранских студентов. Тегеран направил ноту
Российская полиция избила иранских студентов. Тегеран направил ноту видео; обновлено 14:30
14:30 4287
Эрдоган в ожидании. Как поступит Трамп?
Эрдоган в ожидании. Как поступит Трамп? наша корреспонденция
13:33 2162
Российский командующий снят с должности
Российский командующий снят с должности
14:07 3587
В Азербайджане землетрясение: ощущалось в Карабахе и Восточном Зангезуре
В Азербайджане землетрясение: ощущалось в Карабахе и Восточном Зангезуре +заявление МЧС; обновлено 13:40
13:40 3409
Россиянам все нравится, но лучше бы мир
Россиянам все нравится, но лучше бы мир глас народа - глас Божий
11:49 2746
Смелый шаг Алиева: вертикально интегрированный холдинг
Смелый шаг Алиева: вертикально интегрированный холдинг главный вопрос
22 ноября 2024, 21:48 10007
России санкции нипочем: «Орешник» и «оружие Кима» создадут проблемы на войне
России санкции нипочем: «Орешник» и «оружие Кима» создадут проблемы на войне
11:39 2701
Призыв Меркель к Украине
Призыв Меркель к Украине
10:46 4963
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться