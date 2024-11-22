В Японии раскрыли информацию об имуществе премьера

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба обладает личным состоянием в размере почти 33,8 млн иен (около $218,2 тыс. по текущему курсу). По этому показателю он находится на 12-м месте в своем правительстве, свидетельствуют данные, официально опубликованные Кабинетом министров.

Большая часть имущества премьера Японии приходится на недвижимость в его родной префектуре Тоттори. Глава японского правительства имеет также депозит в банке в размере 5 млн иен (около $32,3 тыс. по текущему курсу) и пакет акций, в частности, ведущей в стране корпорации тяжелого и военного машиностроения Mitsubishi Heavy Industries, крупнейшей электроэнергетической компании Tokyo Electric Power.