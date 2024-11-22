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Делегация СПРОА на Конференции тюркского мира по образованию и общественным наукам

15:28 306

Делегация Республиканского комитета Свободного профсоюза работников образования Азербайджана (СПРОА) во главе с председателем Аразом Пашаевым принимает участие в V Международной конференции тюркского мира по образованию и общественным наукам, которая проходит в Турции.

Конференция прошла под эгидой Türk Eğitim-Sen и Международного объединения профсоюзов работников образования Евразии, в ней приняли участие 1574 представителя науки и культуры из 47 стран мира.

В рамках Конференции председатель республиканского комитета Свободного профсоюза работников образования Азербайджана Араз Пашаев был избран членом почетного жюри V Международной конференции тюркского мира по образованию и общественным наукам.

Целью Международной конференции, организуемой с 2017 года, является укрепление научного, образовательного, социального и культурного сотрудничества между тюркскими странами, а также создание условий для развития сотен молодых ученых и их выхода на международную научную арену.

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