Делегация СПРОА на Конференции тюркского мира по образованию и общественным наукам
Делегация Республиканского комитета Свободного профсоюза работников образования Азербайджана (СПРОА) во главе с председателем Аразом Пашаевым принимает участие в V Международной конференции тюркского мира по образованию и общественным наукам, которая проходит в Турции.
Конференция прошла под эгидой Türk Eğitim-Sen и Международного объединения профсоюзов работников образования Евразии, в ней приняли участие 1574 представителя науки и культуры из 47 стран мира.
В рамках Конференции председатель республиканского комитета Свободного профсоюза работников образования Азербайджана Араз Пашаев был избран членом почетного жюри V Международной конференции тюркского мира по образованию и общественным наукам.
Целью Международной конференции, организуемой с 2017 года, является укрепление научного, образовательного, социального и культурного сотрудничества между тюркскими странами, а также создание условий для развития сотен молодых ученых и их выхода на международную научную арену.