Делегация СПРОА на Конференции тюркского мира по образованию и общественным наукам

Делегация Республиканского комитета Свободного профсоюза работников образования Азербайджана (СПРОА) во главе с председателем Аразом Пашаевым принимает участие в V Международной конференции тюркского мира по образованию и общественным наукам, которая проходит в Турции.

Конференция прошла под эгидой Türk Eğitim-Sen и Международного объединения профсоюзов работников образования Евразии, в ней приняли участие 1574 представителя науки и культуры из 47 стран мира.