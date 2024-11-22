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Закир Гасанов собрал военных

15:38 924

23 ноября в Министерстве обороны состоялось служебное совещание под руководством министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, в состоявшемся в формате видеосвязи совещании принимали участие заместители министра, командиры видов войск (сил), командующий Отдельной общевойсковой армией, ректор Национального университета обороны, начальники главных управлений и управлений, а также командиры воинских объединений и соединений.

До сведения участников совещания были доведены задачи, поставленные президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией.

На служебном совещании были проанализированы сложившаяся оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе и организация службы войск.

Министр обороны дал соответствующие указания по дальнейшему повышению боеспособности войск и бдительности, а также по надлежащей организации боевого дежурства.

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