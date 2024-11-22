Недосягаемый Маск

Американский бизнесмен Илон Маск, чье состояние за последний год увеличилось почти на $120 млрд, побил свой собственный рекорд и вновь возглавил список богатейших людей мира по версии Bloomberg.

Как пишет агентство, накануне его состояние достигло исторического максимума в $347,8 млрд. При этом ранее рекорд был $340,4 млрд, он также был установлен Маском в ноябре 2021 года. Для примера: состояние ближайшего преследователя бизнесмена — основателя Amazon Джеффа Безоса — $219 млрд.

Bloomberg отмечает, что рост благосостояния Маска продолжается с победы Дональда Трампа на выборах президента США. Маск был одним из немногих крупных бизнесменов, публично поддержавших кандидатуру республиканца.

После победы на выборах Трамп назначил Маска и предпринимателя Вивека Рамасвами руководителями нового Департамента эффективности государственного управления (DOGE). Будущий президент назвал новое ведомство «Манхэттенским проектом» нашего времени» (в рамках этого проекта в середине XX века в США была создана атомная бомба). Маск, в свою очередь, заявил, что работа нового департамента «вызовет шок в системе и у всех, кто причастен к растрате государственных средств», добавив, что таких людей «очень много». Также он анонсировал сокращение части госслужащих и выделяемых США международных грантов.