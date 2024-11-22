«Солдаты товарища Кима» скоро вступят в бой

По словам Остина, северокорейские военные уже интегрированы в российские подразделения и подготовлены к боевым действиям.

США ожидают скорого участия тысяч северокорейских солдат, находящихся в России, в боевых действиях против украинской армии. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передает «Голос Америки».

В свою очередь источник CNN в украинских спецслужбах рассказал, что военные из Северной Кореи также есть в захваченном Россией Мариуполе. Цель визита неизвестна, но сообщается, что они носят российскую форму и размещены в отдельных казармах с собственным снабжением.

Источник также рассказал, что ранее при ракетном ударе ВСУ по командному пункту в Курской области пострадал северокорейский генерал, но его состояние неизвестно. Об этом на днях сообщало американское издание The Wall Street Journal.

Вместе с тем оперативно-тактическая группировка ВСУ «Харьков» опровергла сообщения, появившиеся в ряде телеграм-каналов, о присутствии северокорейских военных в Харьковской области, назвав их недостоверными.

Ранее южнокорейская разведка и США сообщали, что Россия направила в зону боевых действий в Курской области около 10 тысяч военных из КНДР. Сообщалось, что часть из них уже участвовала в боях против ВСУ в Курской области.