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Конфронтация на СОР29 в Баку: стороны не пришли к компромиссу... Все остались в Азербайджане!
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Конфронтация на СОР29 в Баку: стороны не пришли к компромиссу... Все остались в Азербайджане!

«Азерэнержи» рапортует...

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16:27 240

11–22 ноября в рамках проведения мероприятий COP29 и для обеспечения бесперебойного и устойчивого электроснабжения, в первую очередь Баку, а также других регионов страны, ОАО «Азерэнержи» выполнило все возложенные на него обязательства.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ОАО, совместно с соответствующими государственными структурами была обеспечена круглосуточная безопасность стратегически важных высоковольтных линий электропередач, узловых подстанций и электростанций, являющихся источниками генерации. Технический персонал, специальные бригады и передвижные диагностические комплексы находились на дежурстве 24 часа в сутки.

В Баку и прилегающих районах регулярно проверялись 37 узловых подстанций, 129 линий электропередач и 6 электростанций. Меры кибербезопасности для программного обеспечения и цифрового управления всей энергосистемы, включая систему SCADA, были реализованы на самом высоком уровне. В результате все потенциальные угрозы в ходе мероприятий устранялись незамедлительно, за это время не произошло ни одной аварии.

Одновременно «Азерэнержи» активно участвовало в мероприятиях COP29. Руководство компании принимало участие в ряде мероприятий в Голубой зоне. В Зеленой зоне «Азерэнержи» организовало 18 мероприятий, включая подписание меморандумов, презентации и встречи. Среди тем обсуждений были энергетическая система будущего, углеродные сертификаты, «зеленая энергия», декарбонизация, модернизация электроэнергетики, анализ данных и создание «зеленого энергетического хаба». В этих мероприятиях приняли участие ведущие мировые энергетические компании.

Павильон, совместно организованный ОАО «Азерэнержи» и ОАО «Азеришыг» в Зеленой зоне COP29, посетили около 10 тысяч человек.

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