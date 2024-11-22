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В Тбилиси оппозиция снова вышла на улицы

16:34 188

В Тбилиси проходит заявленная оппозиционными партиями протестная демонстрация с требованием о проведении повторных парламентских выборов, передает «Эхо Кавказа».

Один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Гварамия объявил, что оппозиция перекроет площадь Героев в Тбилиси до 22:00. Георгий Вашадзе призвал полицию не препятствовать проведению акции. Автомобильное движение на одной из улиц уже приостановлено полицией.

Площадь Героев в Тбилиси является одним из основных узлов для транспортного - автомобильного и общественного - движения.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Согласно официальным результатам, «Грузинская мечта» получила 89 из 150 мест в парламенте 11-го созыва. Оставшиеся распределились между оппозиционными «Коалицией за перемены» (19 мандатов), «Единством – Национальным движением» (16 мандатов), «Сильной Грузией» (14 мандатов), «Гахария - за Грузию» (12 мандатов). Все четыре оппозиционные партии отказались признавать итоги выборов. Они заявляют, что откажутся от своих мандатов. Лидеры оппозиции с 4 ноября проводят акции протеста, требуя повторных выборов.

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