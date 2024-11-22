Меркель жалуется, что ее сделали «козлом отпущения»

«Это не просто ощущение, так и есть. Например, Владимир Зеленский призвал бывшего президента Франции Саркози и меня приехать в Бучу после ужасной бойни, явно имея в виду, что наша позиция в Бухаресте несет ответственность за погибших в Буче», — сказала она.

Бывший немецкий канцлер Ангела Меркель считает, что ее сделали «козлом отпущения» за войну Москвы и Киева в связи с ее решением не поддерживать в 2008 году на саммите НАТО ускоренное вступление Украины в альянс. Она заявила об этом в интервью Der Spiegel.

Журналист поинтересовался у Меркель, считает ли она такое отношение Зеленского несправедливым, на что та ответила: «Я восхищаюсь Зеленским за его мужество и решимость в течение почти трех лет войны. Но в отношении Бухареста я с ним не согласна».

Меркель заявила, что еще в 2008 году обращала внимание на слова российского президента Владимира Путина, назвавшего распад СССР крупнейшей геополитической катастрофой прошлого века, и потому «он делал вывод о существовании реальной угрозы для России и по мере возможности пытался сдерживать другие бывшие советские республики». Экс-канцлер не согласилась с претензией, что таким образом Россия «наложила вето» на вступление Украины в НАТО, и описала такое суждение псевдоаргументом, не относящимся к реальной теме обсуждения.

В апреле 2008 года в Бухаресте состоялся саммит НАТО, на котором сообщили, что Грузия и Украина имеют право на членство в альянсе, но решение этого вопроса отодвинули на неопределенный срок. В октябре 2008 года Меркель сказала, что Украина и Грузия могут стать членами НАТО, но время для этого еще не наступило.

РБК напоминает, что российский президент Владимир Путин в 2008 году назвал вступление Украины в НАТО внутренним делом этого государства. «Вступление в НАТО означает ограничение суверенитета. Если Украина хочет ограничить суверенитет, это ее дело», — заявил тогда глава российского государства.