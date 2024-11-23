Предупреждение синоптиков: похолодает
17:00 1625
С 25 по 27 ноября в Азербайджане похолодает, пройдут дожди, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.
Температура воздуха в горных районах снизится на 4-8° по сравнению с предыдущими днями, в Баку и на Апшеронском полуострове - на 4-6°.
Прогнозируются ливневые дожди в некоторых местах полуострова, а также в регионах, в горных и предгорных районах возможен снег.
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