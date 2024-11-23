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И Тулси Габбард работает на Путина?

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Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az
17:12 1931

Ряд членов Республиканской партии в Сенате США запросил у ФБР досье на Тулси Габбард, кандидатуру которой Дональд Трамп выдвинул на пост директора Национальной разведки США. Американские СМИ сообщают, что сенаторы обеспокоены возможными связями Габбард с российскими спецслужбами.

Напомним, что Тулси Габбард ранее была избрана в Палату представителей от Демократической партии. Однако, потерпев поражение на выборах в Конгресс в 2022 году, она перешла в Республиканскую партию и стала одной из ярых сторонниц Трампа. Также Габбард известна своей ярко выраженной проармянской позицией. В 2017 году она вместе с группой членов Палаты представителей незаконно посетила оккупированные на тот момент территории Азербайджана. Габбард неоднократно попадала в заголовки различных изданий за повторение тезисов России по ситуации в Украине и Сирии.

В Сенате не исключает наличия информации о Габбард, о которой Трамп может не знать

Однако сенаторов-республиканцев больше обеспокоили ее высказывания в поддержку Эдварда Сноудена, бывшего сотрудника американской разведки, который раскрыл засекреченную информацию и впоследствии получил гражданство России. Экс-конгрессвумен открыто призывала США «снять все обвинения» со Сноудена в законопроекте 2020 года, который она разработала вместе с тогдашним республиканцем Мэттом Гетцем. Гетц, как и Габбард, ранее выдвигался на пост в администрации Трампа, однако был вынужден снять свою кандидатуру на фоне обвинений в сексуальных домогательствах.

По сообщениям, законодатели, включая членов сенатского комитета по разведке, который отвечает за рассмотрение кандидатуры Габбард, считают поддержку Габбард Сноудена, бывшего сотрудника АНБ, особенно тревожной из-за опасности, которую его действия представляют для национальной безопасности. Хотя проверка файлов ФБР является стандартной процедурой для кандидатов в президенты, Punchbowl сообщил, что заинтересованность сенаторов-республиканцев в этом, по-видимому, свидетельствует о том, что, по их мнению, в файле может содержаться пока неизвестная информация, например, о потенциальных иностранных контактах.

Напомним, что выдвижение экс-полковника армии США Тулси Габбард на пост директора Национальной разведки вызвало шок даже внутри Республиканской партии. Хотя сенаторы-республиканцы пока воздерживаются от публичной критики кандидатов, предложенных Дональдом Трампом, ситуация с Мэттом Гетцем, выдвинутым на должность генерального прокурора, демонстрирует нарастающее сопротивление. Гетц был вынужден снять свою кандидатуру, вероятно, из-за растущих шансов на ее блокировку со стороны самих республиканцев.

Сенаторов-республиканцев беспокоит высказывания Габбард в поддержку Эдварда Сноудена, экс-сотрудника американской разведки, который раскрыл засекреченную информацию и впоследствии получил гражданство России

Теперь недовольство внутри Республиканской партии вызывает и кандидатура Тулси Габбард, хотя пока эти настроения не приобрели публичного характера. Член комитета Сената США по разведке, республиканский сенатор Майк Раундс заявил, что не исключает наличия информации о Габбард, о которой президент может не знать. «Я начинаю с того, что говорю: хорошо, это человек, которого президент хочет видеть в своей команде. Но теперь давайте поговорим об информации, которой, возможно, не было у президента, или информации, которая появляется, и на этом этапе мы советуем президенту поискать что-то другое или даем свое согласие», - сказал сенатор-республиканец.

Другой республиканец, сенатор Джон Корнин, сказал, что «не сомневается, что Габбард патриотка», но все равно хотел бы спросить о ее позиции в отношении России.

Сенатор Сьюзан Коллинз, также входящая в комитет, заявила, что Габбард — «кандидат, иллюстрирующий важность полной проверки биографических данных, публичных слушаний и конституционной роли Сената».

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