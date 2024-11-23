Ряд членов Республиканской партии в Сенате США запросил у ФБР досье на Тулси Габбард, кандидатуру которой Дональд Трамп выдвинул на пост директора Национальной разведки США. Американские СМИ сообщают, что сенаторы обеспокоены возможными связями Габбард с российскими спецслужбами. Напомним, что Тулси Габбард ранее была избрана в Палату представителей от Демократической партии. Однако, потерпев поражение на выборах в Конгресс в 2022 году, она перешла в Республиканскую партию и стала одной из ярых сторонниц Трампа. Также Габбард известна своей ярко выраженной проармянской позицией. В 2017 году она вместе с группой членов Палаты представителей незаконно посетила оккупированные на тот момент территории Азербайджана. Габбард неоднократно попадала в заголовки различных изданий за повторение тезисов России по ситуации в Украине и Сирии.

Однако сенаторов-республиканцев больше обеспокоили ее высказывания в поддержку Эдварда Сноудена, бывшего сотрудника американской разведки, который раскрыл засекреченную информацию и впоследствии получил гражданство России. Экс-конгрессвумен открыто призывала США «снять все обвинения» со Сноудена в законопроекте 2020 года, который она разработала вместе с тогдашним республиканцем Мэттом Гетцем. Гетц, как и Габбард, ранее выдвигался на пост в администрации Трампа, однако был вынужден снять свою кандидатуру на фоне обвинений в сексуальных домогательствах. По сообщениям, законодатели, включая членов сенатского комитета по разведке, который отвечает за рассмотрение кандидатуры Габбард, считают поддержку Габбард Сноудена, бывшего сотрудника АНБ, особенно тревожной из-за опасности, которую его действия представляют для национальной безопасности. Хотя проверка файлов ФБР является стандартной процедурой для кандидатов в президенты, Punchbowl сообщил, что заинтересованность сенаторов-республиканцев в этом, по-видимому, свидетельствует о том, что, по их мнению, в файле может содержаться пока неизвестная информация, например, о потенциальных иностранных контактах. Напомним, что выдвижение экс-полковника армии США Тулси Габбард на пост директора Национальной разведки вызвало шок даже внутри Республиканской партии. Хотя сенаторы-республиканцы пока воздерживаются от публичной критики кандидатов, предложенных Дональдом Трампом, ситуация с Мэттом Гетцем, выдвинутым на должность генерального прокурора, демонстрирует нарастающее сопротивление. Гетц был вынужден снять свою кандидатуру, вероятно, из-за растущих шансов на ее блокировку со стороны самих республиканцев.