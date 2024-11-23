USD 1.7000
EUR 1.7711
RUB 1.6290
Подписаться на уведомления
Конфронтация на СОР29 в Баку: стороны не пришли к компромиссу... Все остались в Азербайджане!
Новость дня
Конфронтация на СОР29 в Баку: стороны не пришли к компромиссу... Все остались в Азербайджане!

Эрдоган о решении МУС по Нетаньяху

17:24 1319

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «мужественным» решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявив о важности его исполнения.

«Мы мобилизовали все наши силы на международной арене для признания палестинского государства. Мы также продолжаем прилагать усилия по скорейшему принятию принудительных мер, чтобы остановить геноцид Израиля в Палестине. Я хотел бы выразить нашу поддержку решению МУС, выдавшему ордер на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Галанта. Мы считаем важным, чтобы это мужественное решение было исполнено», - сказал Эрдоган на международной ярмарке в Стамбуле.

Генпрокуратура ищет «короля» фруктов и овощей
Генпрокуратура ищет «короля» фруктов и овощей
18:36 708
Россиянам все нравится, но лучше бы мир
Россиянам все нравится, но лучше бы мир глас народа - глас Божий; все еще актуально
11:49 3151
И Тулси Габбард работает на Путина?
И Тулси Габбард работает на Путина? ещё один вопрос
17:12 1936
При поддержке Azercell в Баку успешно прошел 15-й Форум устойчивых инноваций 2024
При поддержке Azercell в Баку успешно прошел 15-й Форум устойчивых инноваций 2024
09:50 1199
Галстяна посадили за армяно-турецкий словарь
Галстяна посадили за армяно-турецкий словарь
18:31 691
Франция готова предоставить свои ракеты для ударов по России и отправить войска в Украину
Франция готова предоставить свои ракеты для ударов по России и отправить войска в Украину
18:19 872
Мощный обстрел Бейрута: много жертв, но глава штаба «Хезболлы» жив
Мощный обстрел Бейрута: много жертв, но глава штаба «Хезболлы» жив видео; обновлено 17:48
17:48 1988
Трамп собирает сексуальных хищников
Трамп собирает сексуальных хищников наша корреспонденция
13:53 5554
Иностранные банки отказываются от «Газпромбанка»
Иностранные банки отказываются от «Газпромбанка» обновлено 16:08
16:08 3660
Россия снова может ударить «Орешником»
Россия снова может ударить «Орешником» прогноз ISW
15:04 2893
Украина создает собственное баллистическое оружие
Украина создает собственное баллистическое оружие
14:39 3456

ЭТО ВАЖНО

Генпрокуратура ищет «короля» фруктов и овощей
Генпрокуратура ищет «короля» фруктов и овощей
18:36 708
Россиянам все нравится, но лучше бы мир
Россиянам все нравится, но лучше бы мир глас народа - глас Божий; все еще актуально
11:49 3151
И Тулси Габбард работает на Путина?
И Тулси Габбард работает на Путина? ещё один вопрос
17:12 1936
При поддержке Azercell в Баку успешно прошел 15-й Форум устойчивых инноваций 2024
При поддержке Azercell в Баку успешно прошел 15-й Форум устойчивых инноваций 2024
09:50 1199
Галстяна посадили за армяно-турецкий словарь
Галстяна посадили за армяно-турецкий словарь
18:31 691
Франция готова предоставить свои ракеты для ударов по России и отправить войска в Украину
Франция готова предоставить свои ракеты для ударов по России и отправить войска в Украину
18:19 872
Мощный обстрел Бейрута: много жертв, но глава штаба «Хезболлы» жив
Мощный обстрел Бейрута: много жертв, но глава штаба «Хезболлы» жив видео; обновлено 17:48
17:48 1988
Трамп собирает сексуальных хищников
Трамп собирает сексуальных хищников наша корреспонденция
13:53 5554
Иностранные банки отказываются от «Газпромбанка»
Иностранные банки отказываются от «Газпромбанка» обновлено 16:08
16:08 3660
Россия снова может ударить «Орешником»
Россия снова может ударить «Орешником» прогноз ISW
15:04 2893
Украина создает собственное баллистическое оружие
Украина создает собственное баллистическое оружие
14:39 3456
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться