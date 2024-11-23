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Генерал Ходжес: Война могла бы закончиться год назад

17:28 1213

Война в Украине могла бы закончиться еще в прошлом году, если бы Запад предоставил Киеву «необходимые инструменты», заявил в интервью France24 бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес.

Оценивая решение западных стран разрешить ВСУ наносить удары дальнобойным оружием вглубь России, Ходжес отметил, что «это следовало сделать два года назад».

По его мнению, несмотря на «многочисленные угрозы», Россия никогда не начнет ядерную войну.

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