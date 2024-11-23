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Очень важное мнение Захаровой

ОБНОВЛЕНО 19:41
19:41 3329

Высказывания главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро о разрешении бить дальнобойными ракетами по российской территории «является не поддержкой Украины, а ее добиванием», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это не поддержка Украины, а ее добивание», - сказала Захарова.

Ранее Захарова заявляла, что отправка в зону боевых действий подготовленной во Франции очередной украинской бригады и «любые другие попытки французских поджигателей войны не изменят исход конфликта».

*** 18:19

Украина может применять французские ракеты по территории России, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью BBC.

Французский министр добавил, что удары французскими ракетами дальнего радиуса действия по России могут наноситься «в логике самообороны».

При этом Барро не подтвердил, что французское оружие уже было использовано.

«Принцип установлен... наши послания президенту (Украины Владимиру) Зеленскому были хорошо приняты», - сказал министр.

Он также не исключил отправки французских войск в Украину. Отвечая на вопрос о такой возможности, Барро сказал: «Мы не отбрасываем ни одного варианта». И выразил готовность пригласить Украину в НАТО.

«Мы готовы предложить приглашение, и поэтому в наших дискуссиях с друзьями и союзниками, а также с друзьями и союзниками Украины мы работаем над тем, чтобы они приблизились к нашим позициям», - сказал глава МИД.

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