Галстяна посадили за армяно-турецкий словарь

Саркис Галстян, бывший «чиновник», переехавший из Карабах а в Армению, признан виновным в шпионаже и приговорен к 18 годам лишения свободы. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на армянские СМИ, Галстян ранее «занимал различные должности» в структурах сепаратистского режима.

По версии обвинения, в 2020 году Галстян был «нанят спецслужбами иностранного государства». Уточняется, что после освобождения Ханкенди от сепаратистов он оставался в городе около шести месяцев.

Суд общей юрисдикции Сюникской области (Зангезур) опубликовал обвинительный акт, согласно которому Галстяна признали виновным в шпионаже, требуя для него пожизненного лишения свободы.

Однако единственным доказательством, представленным Следственным комитетом Армении против Галстяна, стал найденный во время обыска у него дома армяно-турецкий словарь. Адвокаты заявили, что Галстян является тюркологом по образованию, и его работа с таким словарем вполне объяснима. Тем не менее армянские следователи расценили находку как доказательство его шпионской деятельности в пользу Азербайджана.

Отметим, что Галстян был одним из немногих армян, оставшихся в Ханкенди после проведения антитеррористической операции. Он продолжал жить там вместе с супругой, пока в апреле 2024 года не переехал в Армению.