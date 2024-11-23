USD 1.7000
EUR 1.7711
RUB 1.6290
Подписаться на уведомления
Конфронтация на СОР29 в Баку: стороны не пришли к компромиссу... Все остались в Азербайджане!
Новость дня
Конфронтация на СОР29 в Баку: стороны не пришли к компромиссу... Все остались в Азербайджане!

Генпрокуратура ищет «короля» фруктов и овощей

Фархад Мамедов, автор haqqin.az
18:36 719

Как уже сообщалось, Генеральная прокуратура Азербайджана проводит серию арестов предпринимателей-экспортеров фруктов и овощей, которые не возвращают в страну вырученные средства. На период следствия в отношении некоторых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, другие, в том числе бизнесмен Кахин Мухтар оглы Аскеров, объявлены в розыск.

В информации, опубликованной 1 ноября Генеральной прокуратурой, отмечается, что по уголовному делу, возбужденному по статьям 208.2.1, 208.2.2 (невозврат в страну крупной суммы иностранной валюты группой лиц по предварительному сговору), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и другим статьям Уголовного Кодекса, установлено, что компании «Critical Fruit» и «Local Garden» не вернули в страну более 33,5 миллиона долларов. По данному факту двое ответственных лиц этих компаний, Фуад Эльшад оглу Халигов и Эльнур Хидаят оглу Аббасзаде отправлены под домашний арест, а третий, Кахин Аскеров, которому удалось скрыться от правоохранителей, был объявлен в розыск.

Кахин Аскеров считается одним из крупнейших в Азербайджане бизнесменов, занимающихся экспортом фруктов и овощей, на имя которого зарегистрировано сразу несколько компаний. В разные годы местные средства массовой информации даже публиковали мнения и комментарии Аскерова на эту тему.

К примеру, в 2017 году в качестве председателя ОАО «Meyvə və tərəvəz ixrac əməliyyatları üzrə» он дал интервью местной газете, в котором рассказывал об успешном сотрудничестве с агропромышленным парком «Şəmkir Aqropark». В то время Аскеров занимался экспортом в Россию выращенных здесь овощей. По его словам, за год ОАО «Meyvə və tərəvəz ixrac əməliyyatları üzrə» вывезло на продажу в Россию более 26 тысяч тонн овощей и 6.500 тонн фруктов. Примечательно, что само предприятие «Meyvə və tərəvəz ixrac əməliyyatları üzrə» было создано в том же, 2017 году.

В других информационных источниках Кахин Аскеров упоминается как владелец компании «Foodcity Agropark», также занимавшейся экспортом азербайджанских фруктов и овощей в Россию.

Этот предприниматель известен также под именами «Шахин Аскеров» и «Кахин Гаралов». В одном из местных изданий он выступал в качестве эксперта, пропагандируя важность внедрения в Азербайджанской Республике аграрного страхования.

Генпрокуратура ищет «короля» фруктов и овощей
Генпрокуратура ищет «короля» фруктов и овощей
18:36 720
Россиянам все нравится, но лучше бы мир
Россиянам все нравится, но лучше бы мир глас народа - глас Божий; все еще актуально
11:49 3156
И Тулси Габбард работает на Путина?
И Тулси Габбард работает на Путина? ещё один вопрос
17:12 1942
При поддержке Azercell в Баку успешно прошел 15-й Форум устойчивых инноваций 2024
При поддержке Azercell в Баку успешно прошел 15-й Форум устойчивых инноваций 2024
09:50 1200
Галстяна посадили за армяно-турецкий словарь
Галстяна посадили за армяно-турецкий словарь
18:31 705
Франция готова предоставить свои ракеты для ударов по России и отправить войска в Украину
Франция готова предоставить свои ракеты для ударов по России и отправить войска в Украину
18:19 877
Мощный обстрел Бейрута: много жертв, но глава штаба «Хезболлы» жив
Мощный обстрел Бейрута: много жертв, но глава штаба «Хезболлы» жив видео; обновлено 17:48
17:48 1990
Трамп собирает сексуальных хищников
Трамп собирает сексуальных хищников наша корреспонденция
13:53 5556
Иностранные банки отказываются от «Газпромбанка»
Иностранные банки отказываются от «Газпромбанка» обновлено 16:08
16:08 3660
Россия снова может ударить «Орешником»
Россия снова может ударить «Орешником» прогноз ISW
15:04 2895
Украина создает собственное баллистическое оружие
Украина создает собственное баллистическое оружие
14:39 3456

ЭТО ВАЖНО

Генпрокуратура ищет «короля» фруктов и овощей
Генпрокуратура ищет «короля» фруктов и овощей
18:36 720
Россиянам все нравится, но лучше бы мир
Россиянам все нравится, но лучше бы мир глас народа - глас Божий; все еще актуально
11:49 3156
И Тулси Габбард работает на Путина?
И Тулси Габбард работает на Путина? ещё один вопрос
17:12 1942
При поддержке Azercell в Баку успешно прошел 15-й Форум устойчивых инноваций 2024
При поддержке Azercell в Баку успешно прошел 15-й Форум устойчивых инноваций 2024
09:50 1200
Галстяна посадили за армяно-турецкий словарь
Галстяна посадили за армяно-турецкий словарь
18:31 705
Франция готова предоставить свои ракеты для ударов по России и отправить войска в Украину
Франция готова предоставить свои ракеты для ударов по России и отправить войска в Украину
18:19 877
Мощный обстрел Бейрута: много жертв, но глава штаба «Хезболлы» жив
Мощный обстрел Бейрута: много жертв, но глава штаба «Хезболлы» жив видео; обновлено 17:48
17:48 1990
Трамп собирает сексуальных хищников
Трамп собирает сексуальных хищников наша корреспонденция
13:53 5556
Иностранные банки отказываются от «Газпромбанка»
Иностранные банки отказываются от «Газпромбанка» обновлено 16:08
16:08 3660
Россия снова может ударить «Орешником»
Россия снова может ударить «Орешником» прогноз ISW
15:04 2895
Украина создает собственное баллистическое оружие
Украина создает собственное баллистическое оружие
14:39 3456
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться