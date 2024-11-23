Storm Shadow уничтожил сотни северокорейских солдат, офицеров и генерала
Силы обороны Украины разгромили крупную российскую группировку во время недавнего удара ракетами Storm Shadow по подземному командному пункту в населенном пункте Марьино Курской области России, в которую, в частности, входили высокопоставленные командиры.
В результате этой атаки были ликвидированы российский генерал-лейтенант Валерий Солодчук, 18 офицеров армии РФ, а также 500 северокорейских солдат, прибывших в Россию для участия в войне против Украины. Об этом информирует портал Global Defense Corp со ссылкой на источник.
Генерал Солодчук занимал должность первого замкомандующего войсками Ленинградского военного округа. В 2014 году он командовал «1-м армейским корпусом» так называемой «ДНР».
Помимо этого, ранения получили 33 российских военных. Ранения также получили двое северокорейских офицера и женщина, которая, вероятно, является переводчиком. Большинство погибших российских офицеров являлось представителями Южного и Восточного военных округов.
Между тем Reuters сообщает, что Украина продолжает контролировать 800 кв. км Курской области России. По словам источника агентства в Генштабе Украины, контролируемая ВСУ территория сократилась примерно на 40%: с 1376 до 800 квадратных километров.