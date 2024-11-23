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Трамп договорится о выгодном для Украины мирном соглашении

Bild
19:29 1442

Украина является "самой богатой страной Европы" и, когда Дональд Трамп станет президентом США, он проведет переговоры о мирном соглашении, которое будет выгодно и Украине, и США, заявил сенатор Линдси Грэм.

"Эта война - из-за денег. Никто не хочет об этом говорить. Мы вернем свои деньги и обогатимся за счет редкоземельных металлов - и Украина тоже выиграет", - отметил он, передает Bild.

Кроме того, сообщается, что "сделка" может предусматривать практическое разделение охваченной войной Украины. И из-за этого Россия может оказаться в "частичном выигрыше". СМИ пишет, что Трамп легко может всех удивить и встать на сторону президента Украины Владимира Зеленского, особенно когда речь идет о сырье и земле стоимостью до семи триллионов долларов.

"Трампа, возможно, меньше волнуют геостратегические соображения, чем деньги", - говорится в материале. Все это является весомыми аргументами в пользу противостояния России, подчеркнул Грэм.

Издание сообщает, что среди ценных ресурсов называют уран, титан, литий, графит и другие стратегические ресурсы, которые укрепят либо Россию, либо Украину и демократический мир.

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