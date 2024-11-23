USD 1.7000
EUR 1.7711
RUB 1.6290
Подписаться на уведомления
Конфронтация на СОР29 в Баку: стороны не пришли к компромиссу... Все остались в Азербайджане!
Новость дня
Конфронтация на СОР29 в Баку: стороны не пришли к компромиссу... Все остались в Азербайджане!

Зеленский: «В январе будет план прекращения войны»

19:56 1417

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев имеет все шансы закончить войну в следующем году, а в январе должны быть понятны предложения новоизбранного президента США Дональда Трампа по завершению войны.

"Мы открыты, еще раз скажу, и кстати, и лидерам африканских стран, и Азии, и арабских государств... Их предложения мы готовы увидеть.

Также я хочу увидеть предложения нового президента Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что мы эти предложения увидим уже в январе. И я думаю, что у нас будет план по завершению этой войны".

Украинский лидер также добавил, что "не хотел бы, чтобы российское качество дезинформации влияло на людей, что у нас есть только наш план и мы не хотим слышать других партнеров с других континентов. Это неправда".

В то же время Зеленский подчеркнул, что глобальный Юг будет на стороне Украины и на стороне окончания войны, когда США будут иметь более сильную позицию.

"Я уверен, что у нас есть все шансы в следующем году это сделать (закончить войну). Есть соответствующие шаги для этого... Мы понимаем, что Россия на все эти шаги не пойдет. Но есть устав ООН и все наши шаги, которые базируются на Уставе ООН, будут поддержаны партнерами", - сказал он.

Зеленский также отметил, что его встреча с Трампом зависит от многих вещей, в частности от легитимности ее проведения, в то же время подготовительные встречи возможны до инаугурации.

"Я не знаю, когда будут встречи, я не имею данных, команды работают. Это зависит от многих вещей, зависит не только от графиков, это зависит от легитимности проведения соответствующих встреч. Если мы хотим встреч, на которых решаются какие-то вопросы... эти законодательные возможности состоятся после инаугурации. Если у нас будут подготовительные какие-то встречи, они могут быть до инаугурации", - сказал украинский президент.

В то же время президент подчеркнул, что до встречи важно не дать "возможности тем или иным волнам, тем или иным окружениям поссорить президента Украины и президента США".

"Это очень важно, потому что желающих много", - отметил Зеленский.

Эмин Амруллаев пришел к баскетболистам перед матчем со Швейцарией
Эмин Амруллаев пришел к баскетболистам перед матчем со Швейцарией ФОТО
20:52 58
Зеленский: «В январе будет план прекращения войны»
Зеленский: «В январе будет план прекращения войны»
19:56 1418
Российский командующий снят с должности
Российский командующий снят с должности причина; новость дополнена
19:09 7560
Генпрокуратура ищет «короля» фруктов и овощей
Генпрокуратура ищет «короля» фруктов и овощей
18:36 3824
Россиянам все нравится, но лучше бы мир
Россиянам все нравится, но лучше бы мир глас народа - глас Божий; все еще актуально
11:49 3557
И Тулси Габбард работает на Путина?
И Тулси Габбард работает на Путина? ещё один вопрос
17:12 3111
При поддержке Azercell в Баку успешно прошел 15-й Форум устойчивых инноваций 2024
При поддержке Azercell в Баку успешно прошел 15-й Форум устойчивых инноваций 2024
09:50 1329
Галстяна посадили за армяно-турецкий словарь
Галстяна посадили за армяно-турецкий словарь
18:31 2705
Очень важное мнение Захаровой
Очень важное мнение Захаровой ОБНОВЛЕНО 19:41
19:41 3330
Мощный обстрел Бейрута: много жертв, но глава штаба «Хезболлы» жив
Мощный обстрел Бейрута: много жертв, но глава штаба «Хезболлы» жив видео; обновлено 17:48
17:48 2479
Трамп собирает сексуальных хищников
Трамп собирает сексуальных хищников наша корреспонденция
13:53 6378

ЭТО ВАЖНО

Эмин Амруллаев пришел к баскетболистам перед матчем со Швейцарией
Эмин Амруллаев пришел к баскетболистам перед матчем со Швейцарией ФОТО
20:52 58
Зеленский: «В январе будет план прекращения войны»
Зеленский: «В январе будет план прекращения войны»
19:56 1418
Российский командующий снят с должности
Российский командующий снят с должности причина; новость дополнена
19:09 7560
Генпрокуратура ищет «короля» фруктов и овощей
Генпрокуратура ищет «короля» фруктов и овощей
18:36 3824
Россиянам все нравится, но лучше бы мир
Россиянам все нравится, но лучше бы мир глас народа - глас Божий; все еще актуально
11:49 3557
И Тулси Габбард работает на Путина?
И Тулси Габбард работает на Путина? ещё один вопрос
17:12 3111
При поддержке Azercell в Баку успешно прошел 15-й Форум устойчивых инноваций 2024
При поддержке Azercell в Баку успешно прошел 15-й Форум устойчивых инноваций 2024
09:50 1329
Галстяна посадили за армяно-турецкий словарь
Галстяна посадили за армяно-турецкий словарь
18:31 2705
Очень важное мнение Захаровой
Очень важное мнение Захаровой ОБНОВЛЕНО 19:41
19:41 3330
Мощный обстрел Бейрута: много жертв, но глава штаба «Хезболлы» жив
Мощный обстрел Бейрута: много жертв, но глава штаба «Хезболлы» жив видео; обновлено 17:48
17:48 2479
Трамп собирает сексуальных хищников
Трамп собирает сексуальных хищников наша корреспонденция
13:53 6378
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться