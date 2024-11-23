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Залужный заявил, что НАТО не готова противостоять России

20:14 705

Экс-главнокомандующий ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный заявил, что страны НАТО не готовы противостоять России. По его словам, у Британии, к примеру, нет пяти тысяч ракет, чтобы отразить атаку российских войск.

«Их невозможно иметь очень много, потому что произвести их — проблема. Поэтому только по этой военной составляющей можно сказать, что, наверное, они (страны НАТО) не готовы», - сказал Залужный.

Он также отметил, что количество ракет, выпущенных ВС РФ по Украине будет расти, и никакой подсчет оружия НАТО не сможет противостоять этому количеству.

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