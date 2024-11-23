Иудейский проповедник пропал без вести в ОАЭ

Посланник иудейского религиозного движения «Хабад» Цви Коган, проживающий в ОАЭ, пропал без вести. Об этом говорится в заявлении разведслужбы «Моссад» и Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля, распространенном канцелярией израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

По данным ведомств, Цви Коган, являющийся гражданином Израиля и Молдовы, пропал днем в четверг 21 ноября.

«В связи с его исчезновением и информацией о возможном террористическом акте в стране было начато масштабное расследование. Израильские спецслужбы активно работают над поиском Цви Когана», - заявили в канцелярии.

Отмечается, что СНБ Израиля недавно предупреждал граждан страны о высокой степени опасности поездок в ОАЭ и рекомендовал воздержаться от необязательных посещений этого региона, а также соблюдать повышенные меры предосторожности тем, кто уже находится там.