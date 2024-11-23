Разгромная победа «Карабаха» перед матчем с французами
Продолжается 14-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
«Карабах» вернул себе лидерство, обыграв сегодня «Сабаил» - 3:0. Отличились Жуниньо (47-я минута), Алексей Кащук (66-я) и Леандро Андраде (88-я).
Уже 28 ноября «Карабах» в 5-м туре Лиги Европы примет французский «Лион».
Во втором матче сегодняшнего дня «Нефтчи» дома взял верх над «Зиря» - 2:1. Филип Озобич на 28-й минуте вывел хозяев вперед. Исса Джибрила на 51-й минуте восстановил равновесие. Победный гол на 68-й минуте забил Эмиль Сафаров.
«Нефтчи» занимает 8-е место в турнирной таблице.
Напомним, вчера «Араз-Нахчыван» в гостях со счетом 2:0 одолел «Кяпяз».
24 ноября встретятся: «Туран-Товуз» - «Сабах» (17:00) и «Сумгаит» - «Шамахы» (19:00).
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