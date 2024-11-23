USD 1.7000
EUR 1.7711
RUB 1.6290
Подписаться на уведомления
Конфронтация на СОР29 в Баку: стороны не пришли к компромиссу... Все остались в Азербайджане!
Новость дня
Конфронтация на СОР29 в Баку: стороны не пришли к компромиссу... Все остались в Азербайджане!

Разгромная победа «Карабаха» перед матчем с французами

«Нефтчи» тоже выиграл; видео
Отдел спорта
21:16 1399

Продолжается 14-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

«Карабах» вернул себе лидерство, обыграв сегодня «Сабаил» - 3:0. Отличились Жуниньо (47-я минута), Алексей Кащук (66-я) и Леандро Андраде (88-я).

Уже 28 ноября «Карабах» в 5-м туре Лиги Европы примет французский «Лион».

Во втором матче сегодняшнего дня «Нефтчи» дома взял верх над «Зиря» - 2:1. Филип Озобич на 28-й минуте вывел хозяев вперед. Исса Джибрила на 51-й минуте восстановил равновесие. Победный гол на 68-й минуте забил Эмиль Сафаров.

«Нефтчи» занимает 8-е место в турнирной таблице.

Напомним, вчера «Араз-Нахчыван» в гостях со счетом 2:0 одолел «Кяпяз».

24 ноября встретятся: «Туран-Товуз» - «Сабах» (17:00) и «Сумгаит» - «Шамахы» (19:00).

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

В Мариуполь пришел «среднеазиатский» мир
В Мариуполь пришел «среднеазиатский» мир
22:41 77
Storm Shadow уничтожил сотни северокорейских солдат, офицеров и генерала
Storm Shadow уничтожил сотни северокорейских солдат, офицеров и генерала
18:52 7168
Эмин Амруллаев пришел к баскетболистам перед матчем со Швейцарией
Эмин Амруллаев пришел к баскетболистам перед матчем со Швейцарией ФОТО
20:52 1101
Зеленский: «В январе будет план прекращения войны»
Зеленский: «В январе будет план прекращения войны»
19:56 3212
Российский командующий снят с должности
Российский командующий снят с должности причина; новость дополнена
19:09 9337
Россиянам все нравится, но лучше бы мир
Россиянам все нравится, но лучше бы мир глас народа - глас Божий; все еще актуально
11:49 3835
И Тулси Габбард работает на Путина?
И Тулси Габбард работает на Путина? ещё один вопрос
17:12 3935
При поддержке Azercell в Баку успешно прошел 15-й Форум устойчивых инноваций 2024
При поддержке Azercell в Баку успешно прошел 15-й Форум устойчивых инноваций 2024
09:50 1473
Галстяна посадили за армяно-турецкий словарь
Галстяна посадили за армяно-турецкий словарь
18:31 4003
Очень важное мнение Захаровой
Очень важное мнение Захаровой ОБНОВЛЕНО 19:41
19:41 5207
Мощный обстрел Бейрута: много жертв, но глава штаба «Хезболлы» жив
Мощный обстрел Бейрута: много жертв, но глава штаба «Хезболлы» жив видео; обновлено 17:48
17:48 2820

ЭТО ВАЖНО

В Мариуполь пришел «среднеазиатский» мир
В Мариуполь пришел «среднеазиатский» мир
22:41 77
Storm Shadow уничтожил сотни северокорейских солдат, офицеров и генерала
Storm Shadow уничтожил сотни северокорейских солдат, офицеров и генерала
18:52 7168
Эмин Амруллаев пришел к баскетболистам перед матчем со Швейцарией
Эмин Амруллаев пришел к баскетболистам перед матчем со Швейцарией ФОТО
20:52 1101
Зеленский: «В январе будет план прекращения войны»
Зеленский: «В январе будет план прекращения войны»
19:56 3212
Российский командующий снят с должности
Российский командующий снят с должности причина; новость дополнена
19:09 9337
Россиянам все нравится, но лучше бы мир
Россиянам все нравится, но лучше бы мир глас народа - глас Божий; все еще актуально
11:49 3835
И Тулси Габбард работает на Путина?
И Тулси Габбард работает на Путина? ещё один вопрос
17:12 3935
При поддержке Azercell в Баку успешно прошел 15-й Форум устойчивых инноваций 2024
При поддержке Azercell в Баку успешно прошел 15-й Форум устойчивых инноваций 2024
09:50 1473
Галстяна посадили за армяно-турецкий словарь
Галстяна посадили за армяно-турецкий словарь
18:31 4003
Очень важное мнение Захаровой
Очень важное мнение Захаровой ОБНОВЛЕНО 19:41
19:41 5207
Мощный обстрел Бейрута: много жертв, но глава штаба «Хезболлы» жив
Мощный обстрел Бейрута: много жертв, но глава штаба «Хезболлы» жив видео; обновлено 17:48
17:48 2820
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться