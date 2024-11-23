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Меркель заявила, что Зеленскому надо было договориться с Путиным

21:18 1159

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель пожаловалась, что президент Украины Владимир Зеленский сделал ее «козлом отпущения» из-за саммита НАТО в Бухаресте. Об этом Меркель рассказала в интервью изданию Spiegel.

Она добавила, что Владимир Зеленский позвал ее и бывшего президента Франции Николя Саркози приехать в Бучу в 2022 году, «явно имея в виду, что наша позиция в Бухаресте привела к событиям в Буче».

По словам экс-канцлера, «необходимо было попытаться решить конфликты с Россией мирным путем».

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