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Франция отвергла красные линии Путина

21:35 1322

Никаких красных линий по поддержке Украины Франция не имеет. Об этом в интервью BBC сказал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

По его словам, Украина может применять по территории РФ французские ракеты большой дальности "в логике самообороны". При этом он не подтвердил, что французское оружие уже использовалось Киевом.

"Принцип был установлен... Наши послания президенту Зеленскому были хорошо восприняты", - отметил дипломат.

В то же время он подчеркнул, что западные союзники не должны вводить никаких ограничений на поддержку Украины и не устанавливать красные линии. При этом на вопрос, может ли это означать участие французских войск в войне, политик ответил, что "мы не исключаем ни одного варианта":

"Мы будем поддерживать Украину настолько интенсивно и сколько нужно. Почему? Потому что на кону наша безопасность. Каждый раз, когда российская армия продвигается на один квадратный километр, угроза приближается к Европе на один квадратный километр".

Барро также намекнул на приглашение Украины в НАТО.

"Мы открыты для того, чтобы отправить приглашение, и поэтому в наших дискуссиях с друзьями и союзниками, друзьями и союзниками Украины мы работаем над тем, чтобы приблизить их к нашим позициям", - сказал политик.

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