Поговорили Фидан и Лавров
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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщил турецкий дипломатический источник российским СМИ.
«Глава МИД Турции Хакан Фидан 23 ноября провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым. Министры обсудили двусторонние отношения стран и региональные проблемы», - сказал диписточник.
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