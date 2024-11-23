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Поговорили Фидан и Лавров

21:54 442

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщил турецкий дипломатический источник российским СМИ.

«Глава МИД Турции Хакан Фидан 23 ноября провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым. Министры обсудили двусторонние отношения стран и региональные проблемы», - сказал диписточник.

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