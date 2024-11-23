Посол о непростом этапе между Россией и Арменией
22:08 442
Отношения России и Армении сталкиваются с многочисленными вызовами и переживают непростой этап. Об этом посол РФ в Армении Сергей Копыркин заявил на встрече со студентами Российско-Армянского (Славянского) Университета.
«Сегодня, перед лицом многочисленных вызовов, наши отношения переживают непростой этап...», - отметил посол.
Ранее посол РФ Сергей Копыркин высказал мнение, что дружба между Арменией и Россией должна крепнуть перед лицом вызовов, которые стоят между двумя странами.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!