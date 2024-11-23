Помогать Украине дорого, не помогать – чудовищно дороже

Большая война в Украине уверенно выходит на четвертый год, никакие тенденции не свидетельствуют о спаде интенсивности боевых действий. Наоборот, последние события с применением ракетных ударов дальнобойными западными средствами по российской территории и новой баллистической ракетой по украинским целям еще больше повысили градус противостояния.

Эти обстоятельства вызывают разноречивую реакцию в странах, которые поддерживают Украину. Проект Re: Russia собрал данные о позиции граждан Германии, которая по помощи среди стран альянса поддержки Украины занимает второе место после Соединенных Штатов по объему помощи.

Специальный проект Кильского института, отслеживающий уровень поддержки Украины, зафиксировал, что к 31 августа 2024 года Германия выделила Украине помощи на сумму больше 15 миллиардов евро: по военной линии 10,63 миллиарда, гуманитарной — больше трех, финансовой 1,41 миллиарда. Штаты на тот момент предоставили почти 85 миллиардов евро. Правда, следует уточнить, что немецкая помощь в объеме 0,1% ВВП все же в относительном выражении значительно меньше, чем у Дании – 0,65% ВВП, Эстонии – 0,57% или Латвии – 0,43%. По этому показателю Германию лишь шестнадцатая, а США – на восемнадцатом месте.

То есть Германия тратит немалые, но совсем не сумасшедшие для себя средства на поддержку Украины. Но для граждан этот вопрос имеет немаловажное значение, и, как свидетельствуют данные опроса компании Civey, проведенного по заказу Berliner Morgenpost, по состоянию на август 46% немцев считали, что Германия должна сохранить в поддержке Украины ведущую роль, а 43% выступали против.

Состояние общественного мнения отражается и на политических предпочтениях немцев. Свежий опрос INSA показывает, что сейчас в партийном рейтинге лидируют христианские демократы – 32%, это на восемь процентов выше, чем на выборах предвоенного 2021 года. ХДС занимает последовательную позицию поддержки Украины. На вторую позицию с 19% вышла «Альтернатива для Германии», которая выступает за договоренности с Россией. АдГ прибавила 8,6%. Социал-демократы, лидером которых является канцлер Олаф Шольц, заметно сдали 16%, на 8,3% меньше. Ухудшили на 3,7% свои позиции «зеленые», у них нынче 11%. И СДПГ, и «зеленые» - за Украину. И целых 7,5% сходу набирает совсем новая партия Блок Сары Вагенкнехт, которая стоит на пророссийских позициях.