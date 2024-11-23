Помогать Украине дорого, не помогать – чудовищно дороже
Большая война в Украине уверенно выходит на четвертый год, никакие тенденции не свидетельствуют о спаде интенсивности боевых действий. Наоборот, последние события с применением ракетных ударов дальнобойными западными средствами по российской территории и новой баллистической ракетой по украинским целям еще больше повысили градус противостояния.
Эти обстоятельства вызывают разноречивую реакцию в странах, которые поддерживают Украину. Проект Re: Russia собрал данные о позиции граждан Германии, которая по помощи среди стран альянса поддержки Украины занимает второе место после Соединенных Штатов по объему помощи.
Специальный проект Кильского института, отслеживающий уровень поддержки Украины, зафиксировал, что к 31 августа 2024 года Германия выделила Украине помощи на сумму больше 15 миллиардов евро: по военной линии 10,63 миллиарда, гуманитарной — больше трех, финансовой 1,41 миллиарда. Штаты на тот момент предоставили почти 85 миллиардов евро. Правда, следует уточнить, что немецкая помощь в объеме 0,1% ВВП все же в относительном выражении значительно меньше, чем у Дании – 0,65% ВВП, Эстонии – 0,57% или Латвии – 0,43%. По этому показателю Германию лишь шестнадцатая, а США – на восемнадцатом месте.
То есть Германия тратит немалые, но совсем не сумасшедшие для себя средства на поддержку Украины. Но для граждан этот вопрос имеет немаловажное значение, и, как свидетельствуют данные опроса компании Civey, проведенного по заказу Berliner Morgenpost, по состоянию на август 46% немцев считали, что Германия должна сохранить в поддержке Украины ведущую роль, а 43% выступали против.
Состояние общественного мнения отражается и на политических предпочтениях немцев. Свежий опрос INSA показывает, что сейчас в партийном рейтинге лидируют христианские демократы – 32%, это на восемь процентов выше, чем на выборах предвоенного 2021 года. ХДС занимает последовательную позицию поддержки Украины. На вторую позицию с 19% вышла «Альтернатива для Германии», которая выступает за договоренности с Россией. АдГ прибавила 8,6%. Социал-демократы, лидером которых является канцлер Олаф Шольц, заметно сдали 16%, на 8,3% меньше. Ухудшили на 3,7% свои позиции «зеленые», у них нынче 11%. И СДПГ, и «зеленые» - за Украину. И целых 7,5% сходу набирает совсем новая партия Блок Сары Вагенкнехт, которая стоит на пророссийских позициях.
И АдГ, и Блок Вагенкнехт остаются, несмотря на значительные успехи, политическими маргиналами, и новое правительство после выборов в Бундестаг, которые пройдут 23 февраля, сформируют старые традиционные партии, но настроения избирателей, «уставших» от войны в Украине, это серьезный фактор.
Но прекращение поддержки и сдача Киева России, как посчитали эксперты Кильского института, принесут Германии потери, несоизмеримые с нынешними расходами на помощь Украине. В лучшем варианте придется увеличить траты до одного процента ВВП в год на ближайшие пять лет, в худшем - до двух процентов. Еще раз повторим: сейчас расходуется 0,1%. Рост многократный.
Причина резкого увеличения затрат будет связана с необходимостью значительно увеличить собственные военные расходы и потратиться на защиту уязвимых регионов Европы, прежде всего в странах Балтии. По расчетам Кильского института, это обойдется от 0,5% до процента ВВП. Поражение Украины вызовет новую волну беженцев, в Германию хлынет от двух до четырех миллионов. Сейчас в Германии около миллиона украинцев. Только благоустройство новых эмигрантов может стоить от 0,57% до 1,14% ВВП.
Косвенные потери от проигрыша Украины могут стать для Германии еще более ощутимыми, считают аналитики. Если представить, что Китай, получив пример победы России, вторгнется на Тайвань, санкции против Пекина могут уронить ВВП Германии, тесно экономически связанной с Китаем, на целых пять процентов. Больше того, даже только угроза, повышение риска вторжения может нанести урон в 0,5% ВВП.
В общем, как ни крути, даже существенное наращивание помощи Украине не сравнится по экономическим последствиям для Германии с теми потерями, которые придется нести в случае победного для России результата. Что-что, а считать немцы умеют.