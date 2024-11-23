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В Мариуполь пришел «среднеазиатский» мир

23 ноября 2024, 22:41 2477

Российские власти раздают квартиры в захваченном Мариуполе мигрантам из Средней Азии. Так российские войска пытаются компенсировать отсутствие денег на зарплаты строителям.

Как пишут украинские СМИ, средства, выделенные Кремлем на восстановление Мариуполя, растратили в первые же дни. В связи с этим денег на выплату зарплат строителям нет. Это привело к тому, что между гастарбайтерами и оккупационными властями назревал конфликт.

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