В России готовят «специалистов» для пыток украинцев

В России действует система пыток военнопленных, согласно которой обучают соответствующих «специалистов». Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Согласно исследованию экспертов ООН, более 95% освобожденных из российского плена военнослужащих подвергались пыткам или подверглись другим нарушениям Международного гуманитарного права и Женевских конвенций.

«В большинстве случаев речь не шла о применении силы с целью получить информацию. Это намеренные пытки, чтобы сломить сопротивление человека, сломить личность, унизить достоинство и заставить отказаться от всего, что ценно этому человеку. Или сломать того, кто рядом с ним», — сказал Андрей Юсов.

Он отметил, что в России действует целая система пыток, и за это «отвечают отдельные люди». Виды пыток описаны, и по этой системе учат «специалистов».

По словам Юсова, структуры, ответственные за мониторинг соблюдения и защиты Женевских конвенций и гуманитарного права, фактически не работают. Речь идет о Международном комитете Красного Креста, которого Россия фактически лишает возможности работать: не допускает в места содержания, не привлекает к подготовке и обмену.

Юсов подчеркнул, что позиция МККК во многих случаях должна быть активнее.

«Там, где зафиксированы абсолютно вопиющие примеры нарушения Женевских конвенций со стороны России, об этом должна говорить не Украина как жертва, а те структуры, которые отвечают за контроль соблюдения и выполнения Женевских конвенций, чего во многих случаях нет», — подчеркнул Андрей Юсов.