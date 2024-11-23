Европе грозит новый газовый кризис

Стремительно истощающиеся запасы газа и ожидаемое сокращение поставок Россией создают предпосылки для нового энергетического кризиса в Европе, сообщает Bloomberg. По его данным, эскалация напряженности в Украине в этом году привела к росту цен на газ примерно на 45%.

Агентство пишет, что летом на фоне засухи потребовалось увеличить использование газа для выработки электроэнергии. Сейчас из-за наступления холодов в Европе растет спрос на газ для отопления. «У нас по-прежнему есть проблемы с поставками газа... И мы, вероятно, снова столкнемся с этим предстоящей зимой, так как газовые хранилища опустошаются довольно быстро, поскольку у нас холодное начало зимы»,— заявил гендиректор немецкой энергокомпании RWE AG Маркус Креббер.

Bloomberg уточняет, что темпы роста цен на газ намного ниже тех, которые отмечались в 2022 году, но все равно они «достаточно высоки, чтобы создать угрозу ухудшения инфляционного кризиса и усилить давление на производительность». «Это начинает напоминать сценарий 2022 года, когда Евросоюз был готов покупать газ за любую цену»,— считает аналитик Global Risk Management Арне Ломанн Расмуссен.

Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль уже «бьет тревогу». Он предупредил, что ЕС необходимо обеспечить крупные запасы газа к концу зимы на случай, если транзит российского газа через Украину прекратится с 1 января 2025 года в связи с истечением срока действия соглашения между Москвой и Киевом. Агентство отмечает, что сильнее всего может пострадать Германия, чья экономика, как и в 2022 году, остается в стагнации.