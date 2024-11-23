В какой стране Южного Кавказа лучше всего владеют английским

Армения заняла 38 место в рейтинге владения английским языком EF English Proficiency Index, пишут армянские СМИ. В прошлом году страна заняла в том же рейтинге 47 место.

Грузия в этом году расположилась на 34 месте, поднявшись на 2 позиции по сравнению с 2023 годом. Азербайджан занял 86 строчку (минус 4 позиции по сравнению с прошлым годом).

Турция расположилась на 65 месте, Россия – на 44 месте, Иран – на 62 месте. Всего в рейтинг вошли 116 стран.