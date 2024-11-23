Жильцов переселяют в недостроенный дом… Исполнительная власть призывает бакинцев к «гуманности»

В Насиминском районе Баку, на улице Сулеймана Рагимова, возник конфликт между застройщиком и местными жителями. В 2016 году жилищно-строительный кооператив «Yeni Ailə» в рамках пилотного проекта начал снос четырехэтажных жилых домов, пообещав их жильцам за два года построить на их месте новые многоэтажные здания. Помимо этого, компания обязалась оплачивать арендную плату жильцам этих домов вплоть до завершения строительства, что было зафиксировано в договорах. В соглашении между ЖСК «Yeni Ailə» и жильцами прописано также, что после завершения строительства многоквартирного дома застройщик обязуется ввести его в эксплуатацию, оформив соответствующий акт приема. И хотя с тех пор прошло семь лет, строительство новых домов до сих пор не завершено, а сама компания уже полтора года не покрывает расходы жильцов по арендной плате. В результате многим жителям не оставалось ничего другого, кроме как переехать в еще недостроенные дома, которые находятся буквально в нескольких шагах от станции метро «28 Мая».

ЖСК «Yeni Ailə» планировал возвести здесь жилой комплекс, состоящий из четырех зданий, на каждом из этажей которых предусмотрено по семь квартир. Некоторые из них частично уже готовы, на большей части продолжаются строительные работы. Отметим, что здесь все вокруг, от тротуаров до двора, где расположены дома, завалено строительными материалами и мусором. В одном из уже введенных в эксплуатацию подъездов на улице Сулеймана Рагимова, 201, аварийный выход заблокирован грудой строительных материалов и большой пластиковой трубой, на лестничных площадках отовсюду торчат металлоконструкции, перед одной из квартир на четвертом этаже из электрической щитовой торчат оголенные провода. Словом, эвакуация жильцов в случае пожара или землетрясения грозит жильцам тяжелыми травмами. Лифты, правда, работают, но из-за того, что дом официально не сдан, а в квартирах не установлены счетчики электроэнергии, электричество здесь регулярно отключается. Жители утверждают, что в ходе строительства проект был изменен, вследствие чего было увеличено количество этажей. Некоторые из них отказываются называть имена, боясь, что застройщик может разозлиться и приостановить строительство. Они также опасаются, что строительство комплекса может быть передано другой компании, которая переселит их в отдаленные районы.

Одна из жительниц, Сабина Мамедова, сообщила корреспонденту haqqin.az, что подала на застройщика в суд. «Строительные работы должны были завершиться в октябре 2018 года, однако потом сроки были перенесены еще на два года, - рассказала Сабина. – После чего застройщик объяснил задержки убытками, якобы вызванными пандемией коронавируса, хотя на соседней улице строительство было завершено в срок, а владельцы квартир уже получили документы на собственность. Газ в квартиры не проведен, так как официально здание в эксплуатацию не сдано. Жители вынуждены пользоваться электричеством по временной схеме, за счет линии, выделенной компанией. В результате образуется общий долг, который жильцы оплачивают совместно, чтобы избежать полного отключения электричества». Другой житель, ветеран войны, пожаловался, что в последние два года компания перестала переводить ему арендную плату, из-за чего он был вынужден переехать в недостроенный дом. «Они утверждают, что выделили мне квартиру площадью 99,76 квадратных метра, но на самом деле ее общая площадь составляет всего 83 квадратных метра, - пожаловался ветеран войны. - В ходе сноса я заплатил компании 10 тысяч долларов за дополнительную площадь, а также отказался от арендной платы на первые два года и взял на себя оплату всех ремонтных работ. Теперь они пытаются доказать, что площадь измеряется по внешним стенам здания...»

Еще один пожилой жилец, Маис Джафаров, отметил, что на данный момент его квартира для проживания полностью непригодна, поскольку постоянные перебои с электричеством и водой лишают его нормальных условий жизни. Он признался, что выхода у него нет, поскольку платить за аренду жилья он больше не может. «У компании накопился большой долг перед жителями за арендные выплаты, - рассказал Джафаров. - Количество этажей увеличили, строительство затягивается, но никакого контроля со стороны властей нет. У застройщика нет средств для завершения работ, а платить за это вынуждены мы». Некоторые жители утверждают, что на строительстве заняты всего три-четыре рабочих, да и те большую часть времени простаивают без дела. Один из рабочих рассказал, что компания обещает закупить цемент, после чего, по его словам, строительство ускорится. «Всего на данный момент переселено 225 жильцов, но в здании запланировано 392 квартиры, и все они были проданы еще на этапе закладки фундамента дома, - добавил один из жильцов. – Наше недовольство никто в расчет не берет, нас лишь периодически просят проявить понимание и терпение». По словам жителей этих домов, число недовольных не ограничивается несколькими людьми, как утверждают в ЖСК «Yeni Ailə». «Те, кто хочет проверить ситуацию, могут постучать в дверь любую квартиры и убедиться в этом», - говорят они.