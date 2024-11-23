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Греческие коммунисты напали на украинцев

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В Греции группа людей с красными флагами напала на украинцев во время церемонии чествования памяти жертв Голодомора. Инцидент произошел в городе Мандра, где установлен памятник Тарасу Шевченко, сообщил священник Украинской церковной общины святого Николая УГКЦ в Греции Игорь Посоленик.

"В субботу во время мирного мероприятия, посвященного Дню памяти жертв Голодомора в Украине, группа агрессивно настроенных лиц под коммунистическими флагами и лозунгами напала на украинцев, среди которых значительная часть были женщины и дети украинских школ и ассоциаций. Инцидент произошел возле памятника Тарасу Шевченко, где собрались украинцы, чтобы провести санкционированное мероприятие с молитвой по жертвам Голодомора", - написал он в своем Facebook.

По его словам, нападавшие с коммунистической символикой перекрыли доступ к памятнику, а также "прибегли к агрессивным действиям", в частности оскорблениям и угрозам. От действий нападавших пострадал неназванный дипломат украинского посольства.

На обнародованных кадрах видно, как кто-то из участников столкновения несколько раз взорвал шумовые пакеты. Также на видео зафиксированы попытки полицейских не допустить массовой драки.

Посольство Украины в Греции выразило "решительный протест против насильственных и провокационных действий членов KKE". (Следует отметить, что KKE является известной в Греции аббревиатурой для обозначения местной компартии). Также в посольстве подтвердили, что во время нападения пострадал украинский дипломат.

"Призываем правоохранительные органы Греции оперативно расследовать этот инцидент и обеспечить ответственность виновных. Необходимо защитить права людей и общин на память исторических трагедий без страха перед запугиванием или насилием", - говорится в заявлении посольства.

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