Марукян после встречи с представителями Азербайджана: «Баку готовит иск на 1 триллион долларов»

Эдмон Марукян, бывший спецпредставитель премьер-министра Армении по особым поручениям, а ныне лидер партии «Светлая Армения», заявил, что неделю назад встретился с официальными представителями Азербайджанской Республики, которые сообщили ему, что Баку готовится подать против Армении иск в Международный суд ООН. «Они заявили, что уже провели окончательные расчеты и намерены предъявить Республике Армения требование примерно на 1 триллион долларов, - сообщил Марукян. - Когда я задал уточняющий вопрос, подали ли они уже этот иск, мне ответили, что документы готовятся». Экс-спецпредставитель премьер-министра Армении отказался назвать имена представителей Азербайджана, отметив лишь, что это были официальные лица.

Отметим, что накануне премьер-министр Никол Пашинян заявил в интервью Общественному телевидению Армении, что в проект мирного соглашения с Азербайджаном заложена возможность взаимного отказа от исков в международные судебные инстанции. «Если мы стремимся к реальному миру и подписываем мирный договор, можно рассмотреть и такую сделку, - отметил Никол Пашинян. — Это означает, что ни мы, ни они не должны подавать иски друг против друга по событиям прошлого». Как известно, одним из несогласованных пунктов в проекте армяно-азербайджанского мирного договора является обязательство сторон не только не подавать иски в международные суды, но и отозвать уже поданные. Ранее армянская сторона заявляла о своем возможном согласии на этот пункт. Напомним в этой связи, что после завершения 44-дневной войны официальный Баку начал анализ и подсчет ущерба, нанесенного в результате тридцатилетней оккупации Арменией части территорий Азербайджанской Республики.