Марукян после встречи с представителями Азербайджана: «Баку готовит иск на 1 триллион долларов»
Эдмон Марукян, бывший спецпредставитель премьер-министра Армении по особым поручениям, а ныне лидер партии «Светлая Армения», заявил, что неделю назад встретился с официальными представителями Азербайджанской Республики, которые сообщили ему, что Баку готовится подать против Армении иск в Международный суд ООН.
«Они заявили, что уже провели окончательные расчеты и намерены предъявить Республике Армения требование примерно на 1 триллион долларов, - сообщил Марукян. - Когда я задал уточняющий вопрос, подали ли они уже этот иск, мне ответили, что документы готовятся».
Экс-спецпредставитель премьер-министра Армении отказался назвать имена представителей Азербайджана, отметив лишь, что это были официальные лица.
Отметим, что накануне премьер-министр Никол Пашинян заявил в интервью Общественному телевидению Армении, что в проект мирного соглашения с Азербайджаном заложена возможность взаимного отказа от исков в международные судебные инстанции.
«Если мы стремимся к реальному миру и подписываем мирный договор, можно рассмотреть и такую сделку, - отметил Никол Пашинян. — Это означает, что ни мы, ни они не должны подавать иски друг против друга по событиям прошлого».
Как известно, одним из несогласованных пунктов в проекте армяно-азербайджанского мирного договора является обязательство сторон не только не подавать иски в международные суды, но и отозвать уже поданные. Ранее армянская сторона заявляла о своем возможном согласии на этот пункт.
Напомним в этой связи, что после завершения 44-дневной войны официальный Баку начал анализ и подсчет ущерба, нанесенного в результате тридцатилетней оккупации Арменией части территорий Азербайджанской Республики.
Речь идет об огромном ущербе, поскольку на оккупированных территория Армения разрушила, практически, все, разграбив как наземные ресурсы, так и недра. В результате, независимые международные эксперты, привлеченные азербайджанской стороной, оценили общую сумму ущерба в один триллион долларов.
Очевидно, что, если Международный суд обяжет Республику Армения выплатить эту компенсацию, сделать это финансово будет невозможно, поскольку Армения такими средствами не располагает. Однако Баку периодически озвучивает предложение о том, что Армения могла бы компенсировать этот ущерб, передав Азербайджану часть своих территорий.
В этой связи Эдмон Марукян выразил опасение, что даже, если в армяно-азербайджанском мирном соглашении будет согласован пункт о взаимном отказе от исков в международные суды, нет стопроцентных гарантий, что Азербайджан никогда не подаст его против Армении.