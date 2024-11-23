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CША собираются передать Украине ракеты, способные ударить по Москве

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США близки к решению передачи ракет JASSM Украине, пишет Reuters.

В ноябре главком сил НАТО в Европе Кристофер Каволи передал Конгрессу список оружия, которое есть у США, но еще не отправлялось Украине. В списке упомянуты дальнобойные крылатые ракеты AGM-158 JASSM, способные поражать цели в глубине России.

Старые модификации JASSM (AGM-158A) имеют дальность полета до 370 километров, тогда как обновленная версия — AGM-158B (JASSM-ER) — способна поражать цели на расстоянии до 926 километров. Если AGM-158B будут переданы Украине, в зону поражения Вооруженных сил Украины могут попасть ряд крупных российских городов, в том числе и Москва.

Украина не раз запрашивала у США и ракеты JASSM, и систему Link 16. Однако ранее американские чиновники высказывали опасения, что секретные технологии могут попасть в руки России. В разговоре с Reuters американские чиновники отмечали, что даже ракеты с наименьшим показателем дальности позволят Украине достать до 30 российских авиабаз.

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