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Cколько ядерного оружия у России?

00:52 1126

Ядерный арсенал России находится под новым пристальным вниманием после того, как баллистическая ракета средней дальности, способная нести атомную боеголовку, была выпущена по территории Украины.

Президент России Владимир Путин заявил, что беспрецедентная атака с использованием так называемой ракеты «Орешник» является прямым ответом на использование Украиной ракет производства США и Великобритании для нанесения ударов по целям в глубине российской территории.

Он также предупредил, что военные объекты западных стран, разрешивших Украине использовать свое оружие для нанесения ударов по России, могут стать мишенями.

Эскалация произошла через несколько дней после того, как президент России одобрил небольшие, но существенные изменения в ядерной доктрине страны, которые позволят нанести ядерный ответ на обычное, неядерное нападение на российскую территорию.

Хотя западные чиновники, включая министра обороны США Ллойда Остина, отвергли версию о неизбежности применения Москвой ядерного оружия, эксперты предупреждают, что последние события увеличивают вероятность его применения.

По данным Федерации американских ученых (FAS), Россия обладает большим количеством ядерных боеголовок, чем любая другая страна - примерно 5 580, что составляет 47% мировых запасов, передает Euronews.

Однако развернуто только 1710 единиц этого оружия, что ненамного больше, чем 1670 единиц, развернутых США.

Обе страны обладают ядерной мощью, достаточной для многократного уничтожения друг друга, и значительно большим количеством атомных боеголовок, чем семь других ядерных государств мира: Китай, Франция, Индия, Израиль, Северная Корея, Пакистан и Великобритания.

Из развернутых Москвой боеголовок, по оценкам, 870 находятся на баллистических ракетах наземного базирования, 640 - на баллистических ракетах подводных лодок и, возможно, 200 - на базе тяжелых бомбардировщиков.

По данным FAS, нет никаких признаков того, что Россия значительно увеличивает свой ядерный арсенал, но Федерация предупреждает о возможном росте в будущем, поскольку страна заменяет ракеты с одной боеголовкой на ракеты, способные нести несколько боеголовок.

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