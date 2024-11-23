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Министр обороны Германии: «Путин намерен бороться за новый миропорядок»

01:07 574

Министр обороны Германии Борис Писториус убежден, что президент РФ Владимир Путин уже считает себя победителем в войне против Украины и намерен и дальше бороться за новый мировой порядок.

"Российская агрессия против Украины уже давно перестала быть региональной войной", - заявил он, цитирует его издание Spiegel.

По его словам, Путин "полностью перевел экономику страны на военные рельсы" и Россия производит за три месяца столько оружия и боеприпасов, сколько весь Европейский Союз за год.

На фоне длительной угрозы со стороны Москвы Писторуис заявил о необходимости больших инвестиций в "военную готовность" Германии. Министр подчеркнул:

"Наша безопасность - это хрупкое благо".

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