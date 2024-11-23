Шторм на СОР29: столкновение из-за Каспия

Драматическая ситуация с обмелением Каспия легла в основу одного из наиболее активных обсуждений СOP29, состоявшихся в ходе встречи официальных представителей прикаспийских стран на тему: «Снижение уровня Каспийского моря на фоне глобального изменения климата». На встрече, организованной Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана совместно с Секретариатом Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря были приняты декларация «Об охране морской среды Каспийского моря» и решение усилить сотрудничество в связи со снижением его уровня. Отметим, что по данным ученых уровень воды в Каспии достиг сегодня критически опасной отметки - минус 103 сантиметра. Из-за обмеления Каспия оголилось 22 тысячи квадратных километров по всей береговой линии. По некоторым прогнозам, ежегодно уровень воды в самом большом в мире озере снижается почти на 70 сантиметров и к 2050 году судоходство в северной части Каспия, практически, станет невозможным.

В среднем с 1995 года по настоящее время уровень Каспийского моря снизился почти на три метра и, фактически, вплотную подошел к минимуму 1977 года. В связи с чем, общественность государств, примыкающих к Каспийскому морю, волнует вопрос – уготована ли Каспию судьба Аральского моря, исчезнувшего в результате бесконтрольного забора воды из рек, которые его питали? Как сообщил редакции haqqin.az Махир Алиев, региональный координатор Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), в ближайшее время будет сформирована экспертная группа по проблемам обмеления Каспия. «Мы направили обращения во все прикаспийские страны, чтобы были номинированы ученые-экологи для этой экспертной группы, - подчеркнул он. - Их главной задачей станет изучение причин снижения уровня моря - цикличность, воздействие глобального изменения климата, антропогенные факторы, регулирование рек и прочее, на основании чего ученые представят правительствам своих стран план действий по борьбе с обмелением Каспия». В ходе панельных дискуссий мнения о причинах обмеления Каспийского моря разошлись. При этом назывались такие факторы, как глобальное потепление, увеличение испарения воды с поверхности моря, а также строительство плотин и водохранилищ на Волге, что значительно сократило приток в Каспий пресной воды. Станислав Королев, заместитель председателя Общественного совета при Федеральном агентстве водных ресурсов Российской Федерации и директор Национального центра народной дипломатии ШОС, сказал в интервью haqqin.az, что обмеление Каспийского моря - проблема международная и решать ее придется всем прибрежным странам. По словам Королева, экономический ущерб прикаспийских стран от обмеления Каспийского моря, связанный с затратами на поддержку судоходства и прочее, составил без учета экологического ущерба почти 15 миллиардов долларов. «Под угрозой ареалы питания для рыб, перелетных птиц и эндемичного каспийского тюленя, а также нерестилища осетровых пород, - отметил Станислав Королев. - Как таковой цикличности, то есть, какой-то системы в подъеме и снижении уровня Каспия, нет. На снижение уровня моря влияет ряд факторов. Главный — это уменьшение притока из Волги и Урала – двух рек, на 80 процентов обеспечивающих поддержание уровня Каспия. 95 процентов обмеления Каспийского моря связано с испарением, еще 5 процентов забирает залив Кара-Богаз-Гол. Из-за глобального повышения температуры происходит повышенное испарение воды Волги. Это - естественный, климатический процесс на планете, не связанный с деятельностью человека. По нашим наблюдениям, самая большая потеря воды происходит в местах впадения Волги в Каспий.

В дельте вода разливается на огромной поверхности, разделяясь на множество рукавов и бессточных водоемов, от чего, собственно, и формируется большая поверхность испарений. Именно проблему дельты Волги и следует решить всем прикаспийским странам. В рамках Конвенции о правовом статусе Каспийского моря необходимо глубоко изучить гидрографию этого зоны и углубить дельту Волги, чтобы вода не растекалась так широко. Это - единственная и наиболее весомая мера для повышения уровня моря. И хотя в вопросе дельты Волги у России есть определенные наработки, эта проблема слишком масштабна, чтобы решать ее силами одной страны». Королев утверждает, что от падения уровня и загрязнения Каспия в равной степени страдают все прикаспийские государства. «К примеру, половина населения Азербайджана живет на побережье Каспийского моря и имеет к этому непосредственно отношение, - подчеркнул Королев. - Поэтому необходимо активизировать природоохранные усилия всех прикаспийских стран». Другой точки зрения относительно причин обмеления Каспия придерживается казахстанский эколог Кирилл Осин, депутат маслихата Актау и главы общественной организации «ЭкоМангистау». «Научное сообщество склонно говорить о некоей цикличности, с чем в принципе можно согласиться, если бы не беспрецедентные антропогенные факторы, с которыми сталкивается Каспий, - сказал Осин в беседе с корреспондентом haqqin.az. - Климатические изменения и интенсивность испарений превышает уровень выпадения осадков. В результате вода через осадки не в полной мере возвращается в море. К этому следует добавить чрезвычайную зарегулированность ста тридцати рек, впадающих в Каспий, из которых основными «донорами» воды являются Волга и Урал. По защите реки Урал между Россией и Казахстаном еще в 2019 году была принята пятилетняя трансграничная речная программа. Но ни с российской, ни с казахстанской стороны до сих пор нет информации о том, как она была реализована и была ли она вообще.