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Конфронтация на СОР29 в Баку: стороны не пришли к компромиссу... Все остались в Азербайджане!

Шииты и сунниты выясняли отношения на границе: Десятки жертв

01:27 653

Столкновения между суннитами и шиитами в Багане на границе Пакистана и Афганистана привели к гибели десятков человек, пишут зарубежные СМИ.

 

Сообщается, что более 30 человек погибли и десятки получили ранения после того, как шииты в пятницу напали на принадлежащий суннитам рынок, и подожгли его в горной провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана.

В четверг боевики открыли огонь по двум отдельным колоннам мусульман-шиитов, следовавшим в сопровождении полиции в Курраме, убив 43 человека, а 11 раненых все еще находятся в критическом состоянии.

В последние месяцы в этом районе регулярно происходят эпизодические столкновения между представителями двух ветвей ислама, которые привели к гибели более чем 150 людей.

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