Шииты и сунниты выясняли отношения на границе: Десятки жертв

Столкновения между суннитами и шиитами в Багане на границе Пакистана и Афганистана привели к гибели десятков человек, пишут зарубежные СМИ.

Сообщается, что более 30 человек погибли и десятки получили ранения после того, как шииты в пятницу напали на принадлежащий суннитам рынок, и подожгли его в горной провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана.

В четверг боевики открыли огонь по двум отдельным колоннам мусульман-шиитов, следовавшим в сопровождении полиции в Курраме, убив 43 человека, а 11 раненых все еще находятся в критическом состоянии.

В последние месяцы в этом районе регулярно происходят эпизодические столкновения между представителями двух ветвей ислама, которые привели к гибели более чем 150 людей.