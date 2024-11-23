Китайские хакеры могли получить доступ к телефонам американских политиков

Американские власти полагают, что китайские хакеры смогли взломать сети американских телекоммуникационных компаний и отслеживали звонки порядка полутора сотен политиков в Вашингтоне. Об этом сообщил телеканал CNN.

Согласно его данным, представители операторов мобильной связи встретились с сотрудниками американской администрации, отвечающими за вопросы национальной безопасности. По словам председателя спецкомитета по разведке Сената Конгресса США Марка Уорнера (демократ, от штата Вирджиния), зафиксированная атака стала «самым серьезным взломом» в американской истории.

Как утверждает телеканал, порядка 150 человек в Вашингтоне получили уведомления от Федерального бюро расследований (ФБР) о том, что их разговоры и переписка могли быть скомпрометированы.