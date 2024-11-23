Три стратегии Ильхама Алиева на COP29

Президент Ильхам Алиев, а также главы Министерств и ведомств Азербайджанской Республики, провели десятки встреч, на которых были согласованы множество программ и проектов, связанных не столько с проблемами изменения климата на планете, сколько с развитием региона азербайджанской экономики, влияние которой распространяется на пространство от Каспия до Черного моря. График встреч президента Ильхама Алиева в полной мере иллюстрирует, как именно расставлены акценты значимости того или иного политического и экономического направления деятельности Азербайджана. Речь идет о порядка четырнадцати встречах главы Азербайджанской Республики с лидерами Африки и развивающих стран, плюс программное выступление Ильхама Алиева на саммите малых островных государств, а также о десяти встречах с главами стран Евразии - от Монголии до Ирана и Ирака. В отдельный блок следует отнести встречи главы государства с группой представителей постсоветской "семьи" – как известно, на СОР29 во главе своих делегаций прибыли руководители Беларуси, Грузии и Кыргызстана.

Особо следует отметить электроэнергетические соглашения по транскаспийскому энергокабелю, подписанные в ходе трёхсторонней встречи президентов Ильхама Алиева, Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиёева, а также партнёра этого проекта, саудовской компании ACWA Power. После того, как к этому соглашению присоединился и Кыргызстан, Азербайджан становится ключевым электроэнергетическим узлом этого проекта, связанного с дальнейшей передачей энергии на кабель, проложенный по дну Черного моря. Разумеется, отдельного рассмотрения требует группа встреч президента Ильхама Алиева с лидерами государств "первого уровня" – премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, главой Кабинета министров Российской Федерации Михаилом Мишустиным, заместителем председателя правительства Китайской Народной Республики Дин Сюэсяном и вице-президентом Бразилии Жералду Алкмином. Кстати, Эрдоган и Стармер использовали встречу в Баку для закрытых турецко-британских консультаций относительно будущего Европы в каденцию новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Подводя промежуточные итоги бакинской сессии СОР29, нельзя не сказать о той роли в климатической повестке, которую играет Бразилия. В этом плане ведущее государство Латинской Америки может дать фору многим развитым странам мира. В 2023 году в этой стране с 220-миллионным населением и ВВП, оцениваемым в 2,3 триллиона долларов, почти 83 процента электрогенерации пришлось на "зелёные" виды – гидроэлектростанции, ветер, солнце и биомассу. Что же касается угольной генерации, то из экономики Бразилии она, практически, полностью исключена. Ещё один переговорный блок президента Ильхама Алиева был связан с группой руководителей мировых инфраструктурных банков (Международный валютный фонд, Исламский банк, Европейский банк реконструкции и развития), а также с другими влиятельными в своих сферах структурами. Таких, например, как Ватикан, который на СОР29 в Баку представлял государственный секретарь Святого Престола, кардинал Пьетро Паролин. Следует признать, что для привлечения инвестиций в "зелёную" генерацию правительству Азербайджана удалось выстроить эффективную и выгодную для Баку линию взаимодействия с ведущими финансовыми организациями. Не случайно бакинскую сессию COP неформально назвали "финансовым саммитом". Объясняется это тем, что одной из ключевых задач дискуссий в Баку являлось определение новой коллективной цели по финансированию потребностей слаборазвитых и развивающихся стран в борьбе с последствиями выбросов в атмосферу СО2 (NCQG).

Главная проблема заключается в том, что основную часть финансирования для «зеленного» перехода развивающиеся страны получают не за счёт стран-доноров Парижского соглашения, а посредством достаточно дорогих рыночных кредитов. Другими словами, развивающимся странам, готовым выполнить многоуровневый комплекс задач по «зеленой» трансформации", предлагают сделать это… за свой счет. При том, что разговоры об оказании конкретной финансовой помощи этой группе государств ведутся постоянно. На этом фоне каждый азербайджанский проект «зелёной» генерации, в который удается привлечь внешнее финансирование, можно рассматривать, как несомненный успех. Так, в ходе бакинской сессии СОР29 между государственной нефтяной компанией SOCAR Green, компанией Masdar из Объединенных Арабских Эмиратов, Европейским банком реконструкции и развития, Азиатским банком развития и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций было подписано многостороннее соглашение по финансированию двух проектов строительства в Азербайджане солнечных электростанций. Речь идет о СЭС в Биласуваре мощностью 445 мегаватт и в Нефтечале мощностью 315 мегаватт. Инвестиции в этот проект составят 670 миллионов долларов. А сами солнечные электростанции должны быть введены в эксплуатацию к 2027 году. В соответствии с проектом, они будут производить ежегодно более 1,7 миллиарда кВт/часов «зеленой» энергии, что позволит Азербайджану ежегодно экономить 380 миллионов кубометров природного газа, а также на 830 тысяч тонн сократить выбросы углерода в атмосферу.