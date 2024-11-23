Россия заваливает Армению золотом

В Армению в обход западных санкций ввозится золото из России на миллиарды долларов, пишут в совместном расследовании The Insider и Hetq.

В 2022-24 годах Армения закупила из России 89 тонн золота на сумму около $5,2 млрд. С 2023 года по конец первого полугодия 2024 года в страну было ввезено 111 тонн российского золота общей стоимостью $6,2 млрд.

При этом импортируемое золото не остается в Армении (ни в виде ювелирных изделий, ни у банков), а экспортируется, в основном, в ОАЭ. За первое полугодие 2024 года из Армении экспортировали рекордный объем золота — около 59 тонн ($4,1 млрд).