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Меркель воскресла с тезисами Путина и Трампа на устах

01:59 195

Киеву и его западным союзникам необходимо будет начать диалог с РФ об урегулировании конфликта на Украине. Об этом в интервью британской газете The Times заявила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Сохранение независимости Украины это наша задача, и в этом отношении я поддерживаю то, что делают нынешнее правительство и Евросоюз. Однако, я уверена, что в определенный момент, и сейчас отвечающие за это люди должны определить этот момент, нам будет нужен диалог. Чисто военного решения не будет", - сказала Меркель, выразив также надежду на то, что мир не находится на пороге большого конфликта.

Меркель вернулась с неуместными советами

Говоря о том, как сегодняшним политикам следует выстраивать отношения с избранным президентом США Дональдом Трампом, Меркель посоветовала им лишь "сохранять искренность" и последовательность в общении с будущим американским лидером и "прислушиваться к его аргументам". По словам экс-канцлера, ранее Трамп был прав, когда говорил о том, что страны Европы слишком мало тратят на оборонные нужды.

"В остальном просто сохраняйте твердость. Не надо вести себя ни слишком дружелюбно, ни слишком жестко - просто оставайтесь теми, кто вы есть. Нужно пытаться лучшим образом воспользоваться ситуацией. И, главное, не бояться", - добавила она.

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