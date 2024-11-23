Меркель воскресла с тезисами Путина и Трампа на устах

Киеву и его западным союзникам необходимо будет начать диалог с РФ об урегулировании конфликта на Украине. Об этом в интервью британской газете The Times заявила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Сохранение независимости Украины это наша задача, и в этом отношении я поддерживаю то, что делают нынешнее правительство и Евросоюз. Однако, я уверена, что в определенный момент, и сейчас отвечающие за это люди должны определить этот момент, нам будет нужен диалог. Чисто военного решения не будет", - сказала Меркель, выразив также надежду на то, что мир не находится на пороге большого конфликта.