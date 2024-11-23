Финальное решение на СОР29: 300 миллиардов ежегодно бедным странам!

На COP29 было принято финальное решение по климатическому финансированию. Около 200 стран одобрили сделку на климатической конференции ООН COP29 о выделении минимум $300 млрд в год бедным странам на борьбу с потеплением климата.

Об этом заявил президент COP29 Мухтар Бабаев на заключительном пленарном заседании конференции.

Таким образом, постановлено установить цель, под руководством развитых стран-Сторон Конвенции, в размере не менее 300 миллиардов долларов США ежегодно к 2035 году, для поддержки развивающихся стран-Сторон в их действиях по противодействию изменению климата.

В документе говорится, что к этому финансированию будут привлечены различные источники, включая государственные и частные, двусторонние и многосторонние, а также альтернативные источники финансирования.