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Финальное решение на СОР29: 300 миллиардов ежегодно бедным странам!
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Финальное решение на СОР29: 300 миллиардов ежегодно бедным странам!

Финальное решение на СОР29: 300 миллиардов ежегодно бедным странам!

03:04 497

На COP29 было принято финальное решение по климатическому финансированию. Около 200 стран одобрили сделку на климатической конференции ООН COP29 о выделении минимум $300 млрд в год бедным странам на борьбу с потеплением климата.

Об этом заявил президент COP29 Мухтар Бабаев на заключительном пленарном заседании конференции.

Таким образом, постановлено установить цель, под руководством развитых стран-Сторон Конвенции, в размере не менее 300 миллиардов долларов США ежегодно к 2035 году, для поддержки развивающихся стран-Сторон в их действиях по противодействию изменению климата.

В документе говорится, что к этому финансированию будут привлечены различные источники, включая государственные и частные, двусторонние и многосторонние, а также альтернативные источники финансирования.

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