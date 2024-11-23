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Финальное решение на СОР29: 300 миллиардов ежегодно бедным странам!
Новость дня
Финальное решение на СОР29: 300 миллиардов ежегодно бедным странам!

Лишь Индия выступила против финального документа СОР29 в Баку

03:58 746

Официальный представитель Индии на климатической конференции ООН COP29 Лила Нандан выступила с критикой сделки, предполагающей выделение 300 миллиардов долларов в год бедным странам на борьбу с потеплением климата.

Напомним, что после долгих прений около 200 стран одобрили сделку на климатической конференции ООН COP29 в Баку о выделении минимум $300 млрд в год бедным странам на борьбу с потеплением климата.

"Сумма, которую предлагается привлечь, ужасно мала. Это ничтожная сумма... Индия выступает против принятия этого документа", - заявила представитель страны.

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